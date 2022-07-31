Татьяна Проводина

На развитие сельских территорий Рязанская область дополнительно получит почти 63 млн рублей

На развитие сельских территорий Рязанская область дополнительно получит почти 63 млн рублей.

Средства выделены из резервного фонда российского правительства. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области. О выделении субсидий заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

С помощью субсидий реализуют социально значимые проекты в Александро-Невском районе. В деревне Борисовка должен появиться клуб и спортплощадка возле школы. Подобные объекты планируют открыть в сёлах Ленино и Зимарово. В Ленино также должны капитально отремонтировать детский сад. В деревне Федцовка планируют создать систему водоснабжения.

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