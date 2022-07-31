На развитие сельских территорий Рязанская область дополнительно получит почти 63 млн рублей.

Средства выделены из резервного фонда российского правительства. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области. О выделении субсидий заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

С помощью субсидий реализуют социально значимые проекты в Александро-Невском районе. В деревне Борисовка должен появиться клуб и спортплощадка возле школы. Подобные объекты планируют открыть в сёлах Ленино и Зимарово. В Ленино также должны капитально отремонтировать детский сад. В деревне Федцовка планируют создать систему водоснабжения.