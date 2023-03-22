На проезде Шабулина в Рязани готовят к переносу подземные коммуникации

В Рязани на проезде Шабулина началась подготовка к ремонтным работам. Рабочие готовят к переносу подземные коммуникации и обустраивают строительный городок на участке. Об этом сообщает «Рязаньавтодор».

На объекте побывал глава минтранса Рязанской области Павел Супрун. Вместе с генеральным директором «Рязаньавтодора» Сергеем Руденко и представителем субподрядчика «Долстрим» Михаилом Кобелевым обсудили ход ремонта и перспективы его завершения.

В «Рязаньавтодоре» пообещали выполнить работу качественно и в срок.