Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

На проезде Шабулина в Рязани готовят к переносу подземные коммуникации

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Фото с сайта Рязаньавтодора

В Рязани на проезде Шабулина началась подготовка к ремонтным работам. Рабочие готовят к переносу подземные коммуникации и обустраивают строительный городок на участке. Об этом сообщает «Рязаньавтодор».

На объекте побывал глава минтранса Рязанской области Павел Супрун. Вместе с генеральным директором «Рязаньавтодора» Сергеем Руденко и представителем субподрядчика «Долстрим» Михаилом Кобелевым обсудили ход ремонта и перспективы его завершения.

В «Рязаньавтодоре» пообещали выполнить работу качественно и в срок.

На проезде Шабулина в Рязани готовят к переносу подземные коммуникации

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