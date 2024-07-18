На празднике в честь 130-летия Есенина в Константинове ждут артиста Сергея Безрукова

В Рязанской области начинают подготовку к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Некоторые подробности Всероссийского торжества, которое состоится в Константинове в октябре 2025 года, раскрыл зампред регионального правительства Артём Никитин.

Никитин сообщил, что на установочном совещании рабочей группы обсудили проект плана событий, приуроченных к юбилею, и тех, которые состоятся непосредственно на главной площадке праздника в Константиново с 3 по 5 октября.

Ожидается, что на всероссийский Есенинский праздник приедет артист Сергей Безруков.

— Его творческий путь неоднократно пересекался с лирикой поэта. В следующем году 5 октября, в основной день торжеств на родине поэта он прочитает самые знаменитые произведения Есенина, — заявил Артём Никитин.