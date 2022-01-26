На пожаре в Скопинском районе погиб 42-летний мужчина, СК начал проверку

Утром 26 января в селе Корневое Скопинского района при пожаре в жилом кирпично-деревянном доме погиб мужчина 1980 года рождения, сообщает ИД «Пресса».

По данным СМИ, умер сын хозяина дома. Его тело обнаружили в дальней комнате во время разбора завалов.

На место происшествия выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

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По факту случившегося следственный комитет начал доследственную проверку, пишет «МК в Рязани». Предварительно, причиной пожара мог стать непотушенный окурок.