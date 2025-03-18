На пожаре в Сасовском округе погиб мужчина

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали два пожара. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
16 марта, 20:23 — загорелась хозяйственная постройка в деревне Липяной Дюк (Шацкий район). В тушении участвовали 4 человека, задействованы 2 единицы техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
16 марта, 21:21 — произошёл пожар в жилом доме в селе Старое Березово (Сасовский муниципальный округ). К сожалению, погиб мужчина 1962 года рождения. В ликвидации возгорания участвовали 9 человек, использовались 4 единицы техники.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём при курении.