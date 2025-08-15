На посту ГИБДД в Рязани останавливали машины должников за электричество

На Солотчинском посту ГИБДД в Рязани прошли совместные рейдовые мероприятия Рязанской энергосбытовой компании и Федеральной службы судебных приставов при поддержке сотрудников Госавтоинспекции.

С использованием системы «Дорожный пристав» судебные приставы оперативно выявляли автомобили граждан, имеющих задолженности по оплате электроэнергии, проверяя их по базе данных ФССП.

Проведение подобных рейдов — вынужденная мера, она необходима в тех случаях, когда абоненты систематически игнорируют уведомления и длительное время не оплачивают потребленную электроэнергию. В настоящее время в производстве Федеральной службы судебных приставов находится почти 3 тысячи исполнительных листов в отношении граждан — клиентов ПАО «РЭСК» — на общую сумму 18,5 млн рублей. Такая ситуация является следствием несвоевременной или неполной оплаты электроэнергии.

Чтобы избежать образования задолженности, вносите платежи до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Все подробности о возможных способах оплаты доступны на официальном сайте ПАО «РЭСК».