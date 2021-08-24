На подготовку системы образования Рязани к новому учебному году выделили 138 миллионов

24 августа мэр Рязани Елена Сорокина приняла участие в ежегодном городском педагогическом форуме. По её словам, на подготовку системы образования к новому учебному году направили 138 млн руб.

По словам Сорокиной, главное достижение 2021 года – начало возведения школы в Кальном. Вопрос строительства учреждения решался долго, проект реализуется в непростых условиях. Несмотря на сложный рельеф, инженерные коммуникации и подорожание стройматериалов её обязательно достроят.

В этом году в городе вводят 900 новых мест в детсадах.

Столько не вводилось никогда за всю историю. Это 10 пристроек к детским садам и двое отдельно стоящих яслей. Такие объемы строительства стали возможными благодаря национальному проекту, — сказала глава администрации.

Подспорьем в строительстве новых объектов, отметила Сорокина, являются национальные проекты.