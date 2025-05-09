На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой

В Рязани началось празднование Дня Победы. На основной площадке торжества – площади Победы – состоялось построение с Георгиевской лентой.

В разворачивании ленты приняли участие 600 человек, среди них курсанты Академии ФСИН, Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя и волонтеры Победы.

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