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Фото: 7info
Общество

На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой

Анастасия Мериакри

В Рязани началось празднование Дня Победы. На основной площадке торжества – площади Победы – состоялось построение с Георгиевской лентой. 

В разворачивании ленты приняли участие 600 человек, среди них курсанты Академии ФСИН, Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя и волонтеры Победы.

На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info
На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info
На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info
На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info
На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info
На площади Победы состоялось построение с Георгиевской лентой
Фото: 7info

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