Среда, 17 июля, 2024

На пляжах Рязани прошли рейды

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

Сотрудники управления по делам ГОЧС проводят ежедневные рейды по популярным местам отдыха у воды в Рязани. Отдыхающим напоминают о правилах безопасности и рекомендуют выбирать для купания только специально оборудованные пляжи.

В этом году официально открыты пляжи на Борковских карьерах (№1, 2 и 3), реке Старица и Ореховом озере. Все пляжи оборудованы спасательными постами, медпунктами и всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

Рейды по несанкционированным местам купания будут продолжены в течение всего лета.

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