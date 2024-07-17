На пляжах Рязани прошли рейды

Сотрудники управления по делам ГОЧС проводят ежедневные рейды по популярным местам отдыха у воды в Рязани. Отдыхающим напоминают о правилах безопасности и рекомендуют выбирать для купания только специально оборудованные пляжи.

В этом году официально открыты пляжи на Борковских карьерах (№1, 2 и 3), реке Старица и Ореховом озере. Все пляжи оборудованы спасательными постами, медпунктами и всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.

Рейды по несанкционированным местам купания будут продолжены в течение всего лета.