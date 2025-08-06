На Первомайском проспекте завершается подготовка к укладке новых труб теплотрассы

На участке Первомайского проспекта от пересечения с ул. Павлова до пересечения с ул. Сенной в Рязани завершается монтаж нижних железобетонных лотков. Об этом сообщает администрация города.

Завезены новые трубы. Завершаются подготовительные работы к укладке новой теплотрассы. Идет подготовка деревянного мостового перехода для безопасного передвижения пешеходов на пересечении с ул. Пожалостина.

На участке от площади Ленина до пл. Соборной завершается демонтаж и вывоз старых труб. Ночью подрядчик будет убирать старый утеплитель из лотков, вести подготовку к монтажу новой трубы.

Напомним, что теплотрасса на этом участке находилась в аварийном состоянии. Капитальный ремонт ведется по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы идут в круглосуточном режиме.