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Четверг, 3 марта, 2022

На перекрёстке в Горроще произошло ДТП

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На перекрёстке в Горроще произошло ДТП

Александр Ильин
Фото: instagram.com/msrzn2020 / RZN LIFE

Днём 3 марта в Рязани на перекрёстке улиц Гагарина и Черновицкой столкнулись легковые автомобили. Фото очевидца появилось в группе «RZN LIFE».

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По данным пресс-службы Госавтоинспекции региона, в ДТП никто не пострадал.

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