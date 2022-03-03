На перекрёстке в Горроще произошло ДТП

Днём 3 марта в Рязани на перекрёстке улиц Гагарина и Черновицкой столкнулись легковые автомобили. Фото очевидца появилось в группе «RZN LIFE».

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По данным пресс-службы Госавтоинспекции региона, в ДТП никто не пострадал.