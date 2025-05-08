На перекрестке в Рязани столкнулись два автомобиля. Об этом РИА «7info» сообщают читатели.

ДТП произошло на перекрестке улиц Новоселов и Зубковой около дома №42 по Новоселов. По информации очевидцев, пострадавших в аварии нет.

Официальная информация не поступала.