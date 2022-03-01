На окраине Рязани заметили большой столб чёрного дыма

Утром 1 марта на окраине города замечен большой столб чёрного дыма. Фото, сделанные с Олимпийского городка, разместила группа Рязань.
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Автор пишет, что дым идёт в районе заводов у посёлка Строитель.
Официальная информация уточняется.
Утром 1 марта на окраине города замечен большой столб чёрного дыма. Фото, сделанные с Олимпийского городка, разместила группа Рязань.
Автор пишет, что дым идёт в районе заводов у посёлка Строитель.
Официальная информация уточняется.
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