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Вторник, 1 марта, 2022

На окраине Рязани заметили большой столб чёрного дыма

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На окраине Рязани заметили большой столб чёрного дыма

7info

Утром 1 марта на окраине города замечен большой столб чёрного дыма. Фото, сделанные с Олимпийского городка, разместила группа Рязань.

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Автор пишет, что дым идёт в районе заводов у посёлка Строитель.

Официальная информация уточняется.

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