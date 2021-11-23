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Вторник, 23 ноября, 2021
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На очную ставку по делу о пропаже рязанки Елены Логуновой вызовут бабушку и дедушку её мужа

Александр Ильин

В среду, 24 ноября, пройдёт очередная очная ставка по делу о пропаже рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщает “КП-Рязань” со ссылкой на адвоката Максима Калинова, который представляет интересы матери девушки. 

По словам Калинова, на очную ставку следователь вызовет бабушку и дедушку Александра Логунова, мужа пропавшей Елены. 

Кроме того, как отметил адвокат, в скором времени, вероятно, допросят и Александра, но уже в качестве подозреваемого, а не свидетеля, как раньше. 

Калинов также добавил, что расследование уголовного дела о пропаже Елены Логуновой должно закончиться в течение ближайших 2 месяцев. 

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