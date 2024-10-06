На очередной выставке «Пойдем домой» пристроили 16 животных

В Рязани в Лесопарке 5 октября состоялась очередная выставка бездомных животных «Пойдем домой». Ее результаты опубликовали в группе «Служба по контролю за бездомными животными».

Напомним, в подобных выставках участвуют те, у кого на попечении есть собаки и кошки, нуждающиеся в новом доме. А гости могут найти здесь четвероногого друга и сразу забрать его себе.

В этот раз найти хозяев посчастливилось 4 собакам и 12 кошкам.

Напомним, подобные выставки проходят в Рязани регулярно. Одна из самых успешных состоялась в конце августа: тогда новый дом обрели сразу 27 животных (16 собак и 11 кошек).