Воскресенье, 6 октября, 2024

На очередной выставке «Пойдем домой» пристроили 16 животных

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/zoorzn62

В Рязани в Лесопарке 5 октября состоялась очередная выставка бездомных животных «Пойдем домой». Ее результаты опубликовали в группе «Служба по контролю за бездомными животными».

Напомним, в подобных выставках участвуют те, у кого на попечении есть собаки и кошки, нуждающиеся в новом доме. А гости могут найти здесь четвероногого друга и сразу забрать его себе.

В этот раз найти хозяев посчастливилось 4 собакам и 12 кошкам.

Напомним, подобные выставки проходят в Рязани регулярно. Одна из самых успешных состоялась в конце августа: тогда новый дом обрели сразу 27 животных (16 собак и 11 кошек).

На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных
На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных
На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных
На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных
На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных
На очередной выставке "Пойдем домой" пристроили 16 животных

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