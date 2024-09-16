Понедельник, 16 сентября, 2024

На очередной выставке бездомных животных в Рязани новый дом нашли 5 собак и 11 кошек

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/zoorzn62

В Лесопарке в воскресенье, 15 сентября, состоялась очередная выставка бездомных животных «Пойдем домой». О ее итогах сообщают в группе «Cлужба по контролю за бездомными животными».

На этот раз новый дом удалось найти пяти собакам и одиннадцати кошкам. Напомним, на подобной выставке, которая состоялась в конце августа, добрые руки нашли 27 животных. На каждом подобном событии волонтеры и те, у кого есть животные для пристройства, обязательно проводят все необходимые ветеринарные процедуры собакам и кошкам, стерилизуют их, готовят нужные справки и предоставляют все подтверждающие документы прежде, чем участвовать в выставке.

Как пишут организаторы, возможно, в этом сезоне состоится еще одна подобная выставка.

На очередной выставке бездомных животных в Рязани новый дом нашли 5 собак и 11 кошек
На очередной выставке бездомных животных в Рязани новый дом нашли 5 собак и 11 кошек
На очередной выставке бездомных животных в Рязани новый дом нашли 5 собак и 11 кошек
На очередной выставке бездомных животных в Рязани новый дом нашли 5 собак и 11 кошек

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