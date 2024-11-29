На НТВ показали общежитие в Рязанской области, в котором людям приходится выживать

Журналисты НТВ сняли сюжет об общежитии в Рязанской области, в котором люди живут в нечеловеческих условиях. По словам постояльцев, они не раз обращались в местную администрацию, однако помощи так и не получили.

По словам жильцов, в доме опасно находится: обваливается штукатурка, гниют полы, протекают канализационные трубы в подвале. Отвратительный запах стоит во всем доме, повсюду сырость и плесень. В общих зонах, по словам местных жителей, все еще хуже. Люди вынуждены мыться и ходить в туалет в жилых комнатах. На кухне отключили газовую плиту из-за возможности утечки. Теперь, как говорят жильцы, у них варианта — готовить на костре во дворе или подключать электроплитки и перегружать и без того умирающую электропроводку. В комнатах у жителей холодно: им приходится укрываться двумя одеялами и включать обогреватели.

Дом аварийным не признан, поэтому местные жители продолжают оплачивать услуги ЖКХ. Кто мог, уже съехал отсюда, но такая возможность есть не у всех.

Отмечается, что ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Выяснилось, что дом несколько недель не отапливался, потому что не были выполнены работы по капитальному ремонту. Руководителю Фонда капитального ремонта вынесено представление, против подрядчика возбуждено административное дело.

А вот местной администрации грозит уголовное дело в связи с непринятием мер по расселению дома. Сейчас прокуратура планирует подать в суд иск на расселение общежития.