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Среда, 14 апреля, 2021
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На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду

7info
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14 апреля отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани. Адреса сообщил сайт городской администрации. 

До 17 часов без воды остались дом №10 по улице Вознесенской; дома №№11/8, 26/6, 24/5, 40, 42, 46 на улице Грибоедова; №№30, 30 корпус 1, 32, 38 корпус 1, 34А (детский сад №119) на улице Затинной; дом №60/27 на улице Фурманова.

До часа ночи отключен частный сектор посёлков Качево, Мордасово, дома №№3, 4, 5,  6 микрорайона Качевские дворики. 

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. 

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