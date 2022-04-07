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Четверг, 7 апреля, 2022

На матчах МХК «Рязань-ВДВ» организуют «Мишкопад» для детей с Донбасса

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На матчах МХК «Рязань-ВДВ» организуют «Мишкопад» для детей с Донбасса

7info

Хоккейный клуб «Рязань» организует акцию «Мишкопад», цель которой — собрать подарки детям, эвакуированным в Рязань с Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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9 и 10 апреля в 17:00 состоятся первые матчи ½ финала плей-офф между МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Динамо-Юниор».

Правила «Мишкопада»: 9 и 10 апреля приносите с собой на игру мягкие игрушки, а после игры просто киньте их на лёд.

Если хотите подарить что-то другое, например, кубики, конструктор, куклу, то есть то, что повредится при ударе об лёд, на первом этаже будет организовано специальное место сбора.

— Давайте все вместе сделаем доброе дело и подарим маленькую радость детям, которые сейчас очень в этом нуждаются! — призывают хоккеисты.

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