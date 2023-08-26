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На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство

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26 августа, в рамках Дня города, в Рязани прошёл II гастрономический  фестиваль «Рязанское гостеприимство».

Шеф-повара рязанских ресторанов  «Старый город», «Буфетъ», «Боровница», «Сова», «Есть», «Старый мельник», «Грфин», «Reazieone Di  Mallard» продемонстрировали гостям что такое, на самом деле, русский завтрак.

В меню были представлены 5 видов холодных закусок, 2 вида горячих закусок, суп из белых грибов, вырезка из конины с картофельным пирогом и боровиками, крем на можжевельнике с соусом из сосновой шишки, чай черёмуховый с грушевым вареньем.

 Ингредиенты, используемые в приготовлении блюд, произрастают исключительно на Рязанской земле.  Близость национальной кухни и фольклора, после посещения  русского завтрака,  стала ещё более очевидной. Пословица «В Рязани грибы с глазами», нашла отражение в каждом втором блюде. Гости мероприятия даже поделились идеей открытия моно-грибного ресторана.

Помимо изысканного вкуса блюда рязанских поваров, которые, по словам автора проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, представлены на банкетах в МИДе, обладают несомненной пользой для здоровья. Кроме того, представленные яства являются частью культурного наследия Рязанской области.

  Это подчеркнули и официальные лица  региона — замглавы города, исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов и зампред регионального правительства Артем Никитин.

 — Рязань — это большие традиции. Их важно помнить и чтить. Я рад, что появляются новые традиции. Одна из таких — гастрофестиваль. Кухня рязанского края объединяет поваров, подталкивает на новые рецепты. Надеемся, что фестиваль будет проходить каждый год и радовать все больше и больше людей», — отметил и. о. мэра Виталий Артемов.

На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство
На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство

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