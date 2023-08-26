На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство

26 августа, в рамках Дня города, в Рязани прошёл II гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство».

Шеф-повара рязанских ресторанов «Старый город», «Буфетъ», «Боровница», «Сова», «Есть», «Старый мельник», «Грфин», «Reazieone Di Mallard» продемонстрировали гостям что такое, на самом деле, русский завтрак.

В меню были представлены 5 видов холодных закусок, 2 вида горячих закусок, суп из белых грибов, вырезка из конины с картофельным пирогом и боровиками, крем на можжевельнике с соусом из сосновой шишки, чай черёмуховый с грушевым вареньем.

Ингредиенты, используемые в приготовлении блюд, произрастают исключительно на Рязанской земле. Близость национальной кухни и фольклора, после посещения русского завтрака, стала ещё более очевидной. Пословица «В Рязани грибы с глазами», нашла отражение в каждом втором блюде. Гости мероприятия даже поделились идеей открытия моно-грибного ресторана.

Помимо изысканного вкуса блюда рязанских поваров, которые, по словам автора проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, представлены на банкетах в МИДе, обладают несомненной пользой для здоровья. Кроме того, представленные яства являются частью культурного наследия Рязанской области.

Это подчеркнули и официальные лица региона — замглавы города, исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов и зампред регионального правительства Артем Никитин.

— Рязань — это большие традиции. Их важно помнить и чтить. Я рад, что появляются новые традиции. Одна из таких — гастрофестиваль. Кухня рязанского края объединяет поваров, подталкивает на новые рецепты. Надеемся, что фестиваль будет проходить каждый год и радовать все больше и больше людей», — отметил и. о. мэра Виталий Артемов.