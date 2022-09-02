Пятница, 2 сентября, 2022
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На личном приёме Елену Сорокину попросили восстановить детскую площадку

В пятницу, 2 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Подробности мэр сообщила на своей странице ВКонтакте.

Жительница Московского района обратилась с вопросом спила и вывоза аварийных деревьев на улице Старореченской. Рязанка пожаловалась, что возле д. 18 есть сухостойные деревья, которые представляют опасность — рядом пешеходная дорожка и линии электропередач.

Начальник управления благоустройства сообщил, что деревья будут снесены до 31 октября. Всего в городе заактировано почти 12 тысяч сухих деревьев. В первую очередь работы проводятся вблизи социальных учреждений, в неделю производится валка более 500 деревьев.

На плохую работу управляющей компании пожаловалась жительница ул. Вокзальная — трава у дома № 97 выше человеческого роста, на территории сухие деревья, не горят лампы уличного освещения во дворе. Заявительница не раз обращалась в УК, но безрезультатно.

— Управляющая организация, как минимум, ОБЯЗАНА за своей территорией следить! — отметила Сорокина. — 15 метров от дома они должны содержать в чистоте и порядке, иначе это нарушение Правил благоустройства. В этом доме живет много пенсионеров, они исправно оплачивают содержание дома. Управлению энергетики и ЖКХ поручила разобраться, побудить организацию выполнить обязательства перед жителями.

По вопросу восстановления детской площадки обратились жители Советского района. Мэр рассказала, что в этом году на приведение игровых площадок в нормативное состояние предусмотрено финансирование в размере 10 млн. рублей.

— В следующем году постараемся увеличить эту сумму вдвое. Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков поручил проработать вопрос по детским площадкам на областном уровне. При поддержке регионального бюджета количество детских площадок может быть существенно увеличено, — написала глава администрации Рязани.

На личном приёме Елену Сорокину попросили восстановить детскую площадку
На личном приёме Елену Сорокину попросили восстановить детскую площадку
На личном приёме Елену Сорокину попросили восстановить детскую площадку
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