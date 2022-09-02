На личном приёме Елену Сорокину попросили восстановить детскую площадку

В пятницу, 2 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Подробности мэр сообщила на своей странице ВКонтакте.

Жительница Московского района обратилась с вопросом спила и вывоза аварийных деревьев на улице Старореченской. Рязанка пожаловалась, что возле д. 18 есть сухостойные деревья, которые представляют опасность — рядом пешеходная дорожка и линии электропередач.

Начальник управления благоустройства сообщил, что деревья будут снесены до 31 октября. Всего в городе заактировано почти 12 тысяч сухих деревьев. В первую очередь работы проводятся вблизи социальных учреждений, в неделю производится валка более 500 деревьев.

На плохую работу управляющей компании пожаловалась жительница ул. Вокзальная — трава у дома № 97 выше человеческого роста, на территории сухие деревья, не горят лампы уличного освещения во дворе. Заявительница не раз обращалась в УК, но безрезультатно.

— Управляющая организация, как минимум, ОБЯЗАНА за своей территорией следить! — отметила Сорокина. — 15 метров от дома они должны содержать в чистоте и порядке, иначе это нарушение Правил благоустройства. В этом доме живет много пенсионеров, они исправно оплачивают содержание дома. Управлению энергетики и ЖКХ поручила разобраться, побудить организацию выполнить обязательства перед жителями.

По вопросу восстановления детской площадки обратились жители Советского района. Мэр рассказала, что в этом году на приведение игровых площадок в нормативное состояние предусмотрено финансирование в размере 10 млн. рублей.