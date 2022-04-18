На купол храма в Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией 

На купол храма Вознесения Господня в селе Голубковском Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией, сообщает издание «Подъём».
Фото и видео публикует Telegram-канал 66.RU.
По данным Алапаевской епархии, местные жители по личной инициативе установили символ на купол храма.
В епархии подчеркнули, что «это против канонов церкви, против архитектурной традиции».
Храм Вознесения Господня в селе Голубковском является памятником культуры регионального значения. Местные жители реставрируют его на собственные деньги.