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Понедельник, 18 апреля, 2022

На купол храма в Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией 

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На купол храма в Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией 

Александр Ильин
Кадр: телеграм-канал «Голубковская Церковь G.S»

На купол храма Вознесения Господня в селе Голубковском Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией, сообщает издание «Подъём».

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Фото и видео публикует Telegram-канал 66.RU.

По данным Алапаевской епархии, местные жители по личной инициативе установили символ на купол храма.

«Епархия не знала даже о том, что там будет купол устанавливаться, они сами всё сделали», — говорится в сообщении. 

В епархии подчеркнули, что «это против канонов церкви, против архитектурной традиции».

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Храм Вознесения Господня в селе Голубковском является памятником культуры регионального значения. Местные жители реставрируют его на собственные деньги.

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