На купол храма в Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией 

На купол храма Вознесения Господня в селе Голубковском Свердловской области установили знак «Z» без согласования с епархией, сообщает издание «Подъём».

- Реклама -

Фото и видео публикует Telegram-канал 66.RU.

По данным Алапаевской епархии, местные жители по личной инициативе установили символ на купол храма.

«Епархия не знала даже о том, что там будет купол устанавливаться, они сами всё сделали», — говорится в сообщении.

В епархии подчеркнули, что «это против канонов церкви, против архитектурной традиции».

- Реклама -

Храм Вознесения Господня в селе Голубковском является памятником культуры регионального значения. Местные жители реставрируют его на собственные деньги.