На Кубани мать прикрывала соседа, который жестоко насиловал ее 13-летнюю дочь

Суд вынес приговор жительница станицы Полтавской Краснодарского края, которая не реагировала на случаи изнасилования ее дочери соседом, пишет КП.

В 2020 году злоумышленник впервые надругался над девочкой, которой на тот момент было 13 лет. Истерзанная школьница вся в крови и слезах пришла за защитой к матери, однако она постирала ее одежду, дала противозачаточную таблетку и сказала молчать.

Через год инцидент повторился, однако женщина осталась равнодушной. В итоге жертве пришлось обратиться к сотруднику ПДН. Суду подсудимая пояснила, что боялась за репутацию дочери.

В итоге она отделалась штрафом за укрывательство преступления. Насильника же осудили ранее 12 лет в колонии строгого режима.