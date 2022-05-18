12.6 C
Рязань
Среда, 18 мая, 2022

На Кубани мать прикрывала соседа, который жестоко насиловал ее 13-летнюю дочь

spot_img
powder
powder

На Кубани мать прикрывала соседа, который жестоко насиловал ее 13-летнюю дочь

Суд вынес приговор жительница станицы Полтавской Краснодарского края, которая не реагировала на случаи изнасилования ее дочери соседом, пишет КП.

В 2020 году злоумышленник впервые надругался над девочкой, которой на тот момент было 13 лет. Истерзанная школьница вся в крови и слезах пришла за защитой к матери, однако она постирала ее одежду, дала противозачаточную таблетку и сказала молчать.

Через год инцидент повторился, однако женщина осталась равнодушной. В итоге жертве пришлось обратиться к сотруднику ПДН. Суду подсудимая пояснила, что боялась за репутацию дочери.

В итоге она отделалась штрафом за укрывательство преступления. Насильника же осудили ранее 12 лет в колонии строгого режима.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7