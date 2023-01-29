На Казанском направлении обновляется подвижной состав

Центральная пригородная пассажирская компания в рамках подготовки к запуску МЦД-3 заменяет поезда на Казанском направлении на собственные современные ЭП2Д. В конце января между Москвой и станцией Голутвин заработали ещё 3 таких электропоезда.

Гендиректор ЦППК Иван Конев рассказал, что масштабное обновление подвижного состава началось в 2012 году и сейчас активно продолжается.

Иван Конев: «Доля современного подвижного состава на всех наших направлениях увеличилась до 44,6%. При этом мы движемся опережающими темпами: обновление идёт быстрее, чем списываются арендуемые поезда, у которых истекает срок службы»

В прошлом году на Казанское направление вышли 10 составов ЭП2Д, отвечающие всем требованиям комфорта. В них – системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, мягкие сидения с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, беспроводная сеть Wi-Fi, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления.

Новые составы полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: в головных вагонах есть откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты.