На #КартеКосмосРязань появится новый объект

Проект «Интерактивная карта Рязанской области, связанная с историей космонавтики», был успешно реализован в 2020 году, и продолжает являться информационным гидом для интересующихся космической темой. Карта успешно интегрируется в учебный процесс и используется в качестве методического пособия в учебных заведениях.

Одной из опорных площадок проекта станет рязанская школа №76. На интерактивной космической карте, вместе с населенными пунктами и личностями, связанными с историей космонавтики и проживающими в разные годы в Рязанской области, появится здание новой школы.

Это обусловлено тем, что творческое наследие великих рязанцев, стало основной тематикой оформления учебного заведения.

Пространство рекреации с портретом великого учёного Константина Эдуардовича Циолковского, называется залом Занимательной науки, оснащено нестандартной мебелью, измерительными приборами, классом виртуальной реальности. Здесь старшеклассники могут не только работать над совместными проектами, но и мечтать о будущем, ставить великие цели.