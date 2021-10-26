На инвентаризацию ливнёвки в Рязани надо найти 11 миллионов рублей

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы рассмотрен вопрос о проведении инвентаризации сетей ливневой канализации, расположенных на территории Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Инвентаризация сети Московского района проведена в 2014 году, данные также требуют актуализации. Сети фактически являются бесхозными, отсутствуют схемы и чертежи, многие колодцы засыпаны грунтом, закатаны асфальтобетоном.

При аварийных ситуациях управлением благоустройства проводятся разовые работы по восстановлению работоспособности ливневых и дренажных канализаций с приведением колодцев в нормативное состояние.

Ориентировочная стоимость работ по инвентаризации составит около 11 млн. рублей. В проект бюджета подана заявка на инвентаризацию сетей Октябрьского района стоимостью 3,5 млн. рублей.

Члены комитета обсудили вопрос ремонта дорог на будущий год, депутаты высказали свои предложения, касающиеся конкретных улиц. Список дорог, ремонт которых запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также участков для ремонта картами в данный момент уточняется. Перечень объектов планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний комитета.

Также были рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения. Депутаты обратили внимание на необходимость обновить разметку возле школ и детских садов, особенно в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Кроме того, в ходе заседания комитета были затронуты вопросы пуска отопления и оперативного устранения аварийных ситуаций, возникающих в жилом фонде.