Четверг, 21 ноября, 2024
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На хлебокомбинате в Михайловском районе выявили нарушения

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Кристина Аманн
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда на предприятии ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что часть сотрудников не была ознакомлена с результатами специальной оценки их рабочих мест. Также не все были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Руководителю хлебокомбината внесли представление. Возбудили два дела об административных правонарушениях. Отмечается, что нарушения на предприятии устранили.

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