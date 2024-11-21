На хлебокомбинате в Михайловском районе выявили нарушения

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда на предприятии ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что часть сотрудников не была ознакомлена с результатами специальной оценки их рабочих мест. Также не все были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Руководителю хлебокомбината внесли представление. Возбудили два дела об административных правонарушениях. Отмечается, что нарушения на предприятии устранили.