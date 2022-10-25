На Госуслугах запустят запустят специальную форму обратной связи для мобилизованных

Для мобилизованных на портале госуслуг запустят специальную форму обратной связи по вопросам выплат и мер поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о ходе выполнения поручений по выплатам военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Координируют вопрос вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минфина Антон Силуанов.

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тыс. рублей. Суммы повышаются в зависимости от звания. По данным правительства РФ, все деньги доведены до Минобороны.

Мониторинг выплат проводят Минфин и министерство обороны РФ.

Будет создан сервис для информирования граждан о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

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