На «Гонке чемпионов в Рязани» 5 января бегут эстафету

В воскресенье, 5 января, на «Гонке чемпионов» в Рязани пройдёт самый зрелищный вид программы — эстафета.

На дистанции будут состязаться лыжники и биатлонисты. По итогам гонок, прошедших вчера, сформированы 10 команд, состоящих из четырёх представителей обоих видов спорта и полов.

Состязания проходят на биатлонном комплексе «Алмаз». В первый день, по информации Союза биатлонистов России, на трибунах их посмотрели 5 667 человек. В кадры телевизионной трансляции попали не только рязанцы — было очень много болельщиков из других регионов России.

Добраться до места можно на бесплатном транспорте, который отправляется с площади Театральной. Расписание: утром 9.30, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00 и вечером обратно 16:00, 16:30, 17:00, 17:30. Организаторы отмечают, что число мест для личного транспорта на парковке ограничено, поэтому рекомендуют использовать шаттл или такси.

К сожалению, из-за недомогания не смог принять участие в гонке прославленный российский лыжник Александр Большунов.

Соревнования в прямом эфире с комментарием Дмитрия Губерниева показывает телеканал «Матч ТВ». Начало сегодняшней трансляции — в 13:00.