На гендиректора скопинского предприятия завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия в Скопинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Гендиректор предприятия, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для её погашения, допустила её полную и частичную невыплату. Как итог — с августа 2023 года по май 2024 года работник предприятия недополучил 4,5 млн рублей.

В отношении гендиректора предприятия завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Обстоятельства случившегося уточняются.

— Исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности по заработной платы, — говорится в сообщении.