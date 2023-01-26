На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Билибино, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

По версии следствия, преступление совершено в ночь с 9 на 10 августа 2022 года в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Арктика. Поссорились нетрезвые мужчины. Во время ссоры обвиняемый нанёс 29-летнему знакомому удары ножом в грудь, затем добил утюгом по голове. Пострадавший умер на месте расправы.

До суда задержанного поместили под стражу, мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.