Четверг, 26 января, 2023
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На Чукотке мужчина убил знакомого утюгом

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Фото: СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Билибино, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

По версии следствия, преступление совершено в ночь с 9 на 10 августа 2022 года в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Арктика. Поссорились нетрезвые мужчины. Во время ссоры обвиняемый нанёс 29-летнему знакомому удары ножом в грудь, затем добил утюгом по голове. Пострадавший умер на месте расправы.

До суда задержанного поместили под стражу, мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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