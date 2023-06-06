На благоустройство Нижнего городского парка Рязани выделено 160 миллионов рублей

Федеральный бюджет выделил на благоустройство Нижнего городского парка в Рязани 160 миллионов рублей. Первый этап работ скоро начнётся, сообщил во время заседания регионального правительства 6 июня исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артёмов.

По его словам, контракт рассчитан на два года. Готова проектно-сметная документация, есть положительная государственная экспертиза. Кроме федеральных средств, полученных после визита в Рязанскую область Михаила Мишустина, выделят и региональные деньги.