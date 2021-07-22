На берегу реки в Приморском крае нашли два обгоревших трупа

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На берегу реки Тигровой в городе Партизанск нашли обгоревшие тела двух местных жителей. Рядом стоял опаленный автомобиль. Об этом сообщает Life.

Тела увидели отдыхающие. Они позвонили в правоохранительные органы. На месте полицейские нашли обложенный камнями костер, где погибшие 45-летние мужчины жарили шашлыки.

На момент обнаружения трупы еще тлели. У одного из мужчин ноги были обмотаны черным полиэтиленовым мешком. Правоохранители предполагают, что так было проще тащить погибшего. Обгорел и находящийся в 30 метрах от костра Honda HR-V.

Судмедэксперты нашли на теле погибших ножевые ранения в шею. По предварительной версии, мужчин убили местные жители, а причиной конфликта стало место у реки.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц.