На Алтае депутата подозревают в изнасиловании 14-летней племянницы

В Республике Алтай задержали депутата Государственного собрания Эла Курултая, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пишет «Лента.ру».

По версии правоохранителей, в конце 2019 года мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу супруги.

Утверждается, что злоумышленник запугал девочку, которая два года боялась рассказать о случившемся.

Реклама

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщает ТАСС, речь идет о независимом депутате Александре Коршуке. Его отправили в СИЗО на время следствия.