1.7 C
Рязань
Среда, 8 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

На Алтае депутата подозревают в изнасиловании 14-летней племянницы

powder

В Республике Алтай задержали депутата Государственного собрания Эла Курултая, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пишет «Лента.ру».

По версии правоохранителей, в конце 2019 года мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу супруги.

Утверждается, что злоумышленник запугал девочку, которая два года боялась рассказать о случившемся.

Реклама

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщает ТАСС, речь идет о независимом депутате Александре Коршуке. Его отправили в СИЗО на время следствия.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,845ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img