На 25 рязанских улицах отключат холодную воду на ночь

В четверг, 29 июля, в Рязани отключат холодную воду на 25 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники «Водоканала» займутся ремонтом водопровода.
С 22:00 до 07:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица 1-я Механизаторов;
- Улица 2-я Механизаторов;
- Улица Верхняя;
- Улица Гагарина (д. Соколовка);
- Улица Дачная (д. Соколовка);
- Улица Железнодорожная (д. Соколовка);
- Улица Заречная (д. Соколовка);
- Ленпоселок (д. Соколовка);
- Улица Луговая (д. Соколовка);
- Улица Мира;
- Улица Озерная (д. Соколовка);
- Улица Полевая (д. Соколовка), дома №№ 33, 35, 37;
- Улица Попова (д. Соколовка);
- Улица Садовая (д. Соколовка);
- Улица Советской Армии, дома №№ 19/9, 21, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 17а (д/сад №140);
- Улица Тепличная;
- Улица Тимакова, дома №№ 20, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 28, 28 корп. 1, 30 корп. 1, 34;
- Улица Тимуровцев, дома №№ 9 корп. 3, 10, 11, 11 корп. 1, 12/1;
- Улица Ушинского;
- Улица Школьная (д. Соколовка);
- Станция Лесок;
- Улица Полевая (д. Соколовка), дома №№ 58, 58а, 58б;
- Улица проезд Ушинского;
- Улица Олимпийский городок, дома №№ 2а (д/сад №37), 1, 2, 1а, 1а/2, 8;
- Улица Новоселов, дом № 26/17.