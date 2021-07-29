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Четверг, 29 июля, 2021
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На 25 рязанских улицах отключат холодную воду на ночь

Елена Лобанова
На 25 рязанских улицах отключат холодную воду на ночь
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В четверг, 29 июля, в Рязани отключат холодную воду на 25 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «Водоканала» займутся ремонтом водопровода.

С 22:00 до 07:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица 1-я Механизаторов;
  • Улица 2-я Механизаторов;
  • Улица Верхняя;
  • Улица Гагарина (д. Соколовка);
  • Улица Дачная (д. Соколовка);
  • Улица Железнодорожная (д. Соколовка);
  • Улица Заречная (д. Соколовка);
  • Ленпоселок (д. Соколовка);
  • Улица Луговая (д. Соколовка);
  • Улица Мира;
  • Улица Озерная (д. Соколовка);
  • Улица Полевая (д. Соколовка), дома №№ 33, 35, 37;
  • Улица Попова (д. Соколовка);
  • Улица Садовая (д. Соколовка);
  • Улица Советской Армии, дома №№ 19/9, 21, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 17а (д/сад №140);
  • Улица Тепличная;
  • Улица Тимакова, дома №№ 20, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 28, 28 корп. 1, 30 корп. 1, 34;
  • Улица Тимуровцев, дома №№ 9 корп. 3, 10, 11, 11 корп. 1, 12/1;
  • Улица Ушинского;
  • Улица Школьная (д. Соколовка);
  • Станция Лесок;
  • Улица Полевая (д. Соколовка), дома №№ 58, 58а, 58б;
  • Улица проезд Ушинского;
  • Улица Олимпийский городок, дома №№ 2а (д/сад №37), 1, 2, 1а, 1а/2, 8;
  • Улица Новоселов, дом № 26/17.
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