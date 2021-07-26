На 20 улицах Рязани заделали ямы за неделю

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С 16 по 23 июля в Рязани заделали ямы на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ремонт проводили на улицах Боголюбова, Кальная, Новоселов, Ломоносова, Авиационная, Белякова, Электрозаводская, Нахимова, Лермонтова, Интернациональная, Полевая, Ленина, Юбилейная, Сельских Строителей, Бирюзова, Станкозаводская, Октябрьская, 1-я Нагорная и в поселке Храпово.

Общая площадь ремонта составила более 1500 квадратов. В общей сложности с начала года заделка выбоин выполнили на 222 улицах.

На этой неделе дорогу отремонтируют на улицах Советской Армии, Гагарина, Октябрьской, Касимовском шоссе, в поселках Храпово и Божатково.

Дорожную разметку нанесли на улицах Горького, Дзержинского и Куйбышевском шоссе. Протяженность составила более 7500 метров. На предстоящей неделе работы продолжатся на улице Циолковского.