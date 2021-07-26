25.5 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

На 20 улицах Рязани заделали ямы за неделю

Елена Лобанова
На 20 улицах Рязани заделали ямы за неделю
Фото пресс-службы администрации города
- Advertisement -

С 16 по 23 июля в Рязани заделали ямы на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ремонт проводили на улицах Боголюбова, Кальная, Новоселов, Ломоносова, Авиационная, Белякова, Электрозаводская, Нахимова, Лермонтова, Интернациональная, Полевая, Ленина, Юбилейная, Сельских Строителей, Бирюзова, Станкозаводская, Октябрьская, 1-я Нагорная и в поселке Храпово.

Общая площадь ремонта составила более 1500 квадратов. В общей сложности с начала года заделка выбоин выполнили на 222 улицах.

На этой неделе дорогу отремонтируют на улицах Советской Армии, Гагарина, Октябрьской, Касимовском шоссе, в поселках Храпово и Божатково.

Дорожную разметку нанесли на улицах Горького, Дзержинского и Куйбышевском шоссе. Протяженность составила более 7500 метров. На предстоящей неделе работы продолжатся на улице Циолковского.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]