Музыкальный театр представил репертуар на май 2023 года

9 мая 16:00
Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» 6+
В исполнении артистов Рязанского музыкального театра для зрителей прозвучат всеми любимые песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и современные патриотические композиции.
Концерт будет идти в сопровождении оркестра Рязанского музыкального театра.
14 мая 18:00
15 мая 19:00
Мюзикл В. Баскина «Призрак замка Кентервиль» 12+
в 2-х действиях
по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение»
Пьеса и тексты музыкальных номеров В. Вербина
Вот уже 300 лет в каминном зале старинного замка Кентервиль не исчезает кровавое пятно, и не находится дева, которая поцелует сэра Джона, чтобы отпустить его мятежную душу. Да и сам призрак никак не может простить своих врагов – жену, убитую им из ревности, и братьев, отомстивших за её смерть. Они до сих пор выясняют отношения и припоминают друг другу прошлые обиды! И это лишь одна из сюжетных линий мюзикла композитора Владимира Баскина и либреттиста Вячеслава Вербина по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».
20 мая 18:00
21 мая 19:00
Мюзикл М. Дунаевского в 2-х действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина «Алые паруса» 12+
Стихи и либретто М. Бартенева и А. Усачева
«Алые паруса» — это совершенно новый взгляд на знакомую с детства историю о девушке Ассоль и капитане Грее. Повесть Александра Грина, переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся. Твёрдость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и предательство, мистика и реальность переплетаются в спектакле и погружают зрителей в настоящую бурю эмоций.
25 мая 18:00
26 мая 19:00
Мюзикл в 2-х действиях В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса 12+
Автор либретто Е. Муравьев
Одна из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тётка Чарлея» английского драматурга Брэндона Томаса, усилиями авторов композитора Владимира Баскина и поэта-песенника Евгения Муравьева, превращена в яркий и запоминающийся мюзикл. В нем гармонично соседствуют остроумный, искромётный юмор и тонкая пронзительная лирика.
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