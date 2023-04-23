Музыкальный театр представил репертуар на май 2023 года

9 мая 16:00

Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» 6+

В исполнении артистов Рязанского музыкального театра для зрителей прозвучат всеми любимые песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и современные патриотические композиции.

Концерт будет идти в сопровождении оркестра Рязанского музыкального театра.

14 мая 18:00

15 мая 19:00

Мюзикл В. Баскина «Призрак замка Кентервиль» 12+

в 2-х действиях

по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение»

Пьеса и тексты музыкальных номеров В. Вербина

Вот уже 300 лет в каминном зале старинного замка Кентервиль не исчезает кровавое пятно, и не находится дева, которая поцелует сэра Джона, чтобы отпустить его мятежную душу. Да и сам призрак никак не может простить своих врагов – жену, убитую им из ревности, и братьев, отомстивших за её смерть. Они до сих пор выясняют отношения и припоминают друг другу прошлые обиды! И это лишь одна из сюжетных линий мюзикла композитора Владимира Баскина и либреттиста Вячеслава Вербина по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».

20 мая 18:00

21 мая 19:00

Мюзикл М. Дунаевского в 2-х действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина «Алые паруса» 12+

Стихи и либретто М. Бартенева и А. Усачева

«Алые паруса» — это совершенно новый взгляд на знакомую с детства историю о девушке Ассоль и капитане Грее. Повесть Александра Грина, переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся. Твёрдость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и предательство, мистика и реальность переплетаются в спектакле и погружают зрителей в настоящую бурю эмоций.

25 мая 18:00

26 мая 19:00

Мюзикл в 2-х действиях В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса 12+

Автор либретто Е. Муравьев

Одна из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тётка Чарлея» английского драматурга Брэндона Томаса, усилиями авторов композитора Владимира Баскина и поэта-песенника Евгения Муравьева, превращена в яркий и запоминающийся мюзикл. В нем гармонично соседствуют остроумный, искромётный юмор и тонкая пронзительная лирика.