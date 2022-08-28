Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

Музыкальный кубок «Поющий косопуз» получила рязанская команда КВН «Айседора Дункан»

Фото с сайта Рязанской городской думы

На сцене Зелёного театра в ЦПКиО состязались весёлые и находчивые команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих российские регионы, а также команды Официальной Рязанской лиги.

Участвовали в игре и совсем юные коллективы, и опытные команды, уже известные и любимые зрителями.

Музыкальный кубок «Поющий косопуз» и грант на поездку на Фестиваль КВН в Сочи зимой следующего года получила рязанская команда «Айседора Дункан».

Специальный приз от Рязанской городской думы вручил председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александр Бурцев. За лучшую шутку про депутата приз достался самым юным участникам – команде КВН «Сахар» из Егорьевска.

Музыкальный кубок «Поющий косопуз» получила рязанская команда КВН «Айседора Дункан»
Музыкальный кубок «Поющий косопуз» получила рязанская команда КВН «Айседора Дункан»
Музыкальный кубок «Поющий косопуз» получила рязанская команда КВН «Айседора Дункан»
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