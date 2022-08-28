Музыкальный кубок «Поющий косопуз» получила рязанская команда КВН «Айседора Дункан»

На сцене Зелёного театра в ЦПКиО состязались весёлые и находчивые команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих российские регионы, а также команды Официальной Рязанской лиги.

Участвовали в игре и совсем юные коллективы, и опытные команды, уже известные и любимые зрителями.

Музыкальный кубок «Поющий косопуз» и грант на поездку на Фестиваль КВН в Сочи зимой следующего года получила рязанская команда «Айседора Дункан».

Специальный приз от Рязанской городской думы вручил председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александр Бурцев. За лучшую шутку про депутата приз достался самым юным участникам – команде КВН «Сахар» из Егорьевска.