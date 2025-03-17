Мужчину, у которого случился эпилептический приступ, спас сотрудник Росгвардии

Сотрудник отделения вневедомственной охраны по Сасовскому району Управления Росгвардии по Рязанской области оказал помощь мужчине, у которого случился эпилептический приступ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

В свободное от службы время прапорщик полиции Артем Лукашов увидел на одной из улиц Сасова мужчину,который внезапно потерял равновесие и упал на асфальт. По внешним признакам Артем понял, что у мужчины начался приступ эпилепсии. Сотрудник Росгвардии вызвал на место бригаду медиков, а до их прибытия оказал пострадавшему первую помощь – перевернул на бок и во избежание возможных травм подложил под голову мягкий рюкзак.

Прибывшие медики оказали мужчине всю необходимую помощь, а также отметили, что своевременные и грамотные действия росгвардейца позволили предотвратить возможные тяжкие последствия.

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На следующий день в адрес отделения вневедомственной охраны по Сасовскому району поступило благодарственное письмо от пострадавшего гражданина.