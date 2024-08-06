Вторник, 6 августа, 2024

Мужчину обвиняют в избиении несовершеннолетней дочери

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города. Его обвиняют в истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе расследования было установлено, что мужчина с сентября 2021 по май 2024 года причинял своей дочери, родившейся в 2014 году, физические и психические страдания. Он систематически наносил ей побои и оскорблял её.

О противоправном поведении мужчины сообщили в правоохранительные органы педагоги школы, где учится девочка. После этого ребёнка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Следствием собраны достаточные доказательства, поэтому уголовное дело передано прокурору. Прокурор должен утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд.

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