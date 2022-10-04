Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

Мужчине, ранившему ножом 27-летнего рязанца, грозит до 10 лет лишения свободы

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В многоквартирном доме на улице Молодцова в Рязани произошёл конфликт с поножовщиной. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Оперативники угрозыска установили все обстоятельства случившегося. 27-летний хозяин квартиры получил от оппонента в ходе конфликта ножевое ранение брюшной полости с повреждением печени. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции нашли и задержали 56-летнего подозреваемого в преступлении. Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет заключения.

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