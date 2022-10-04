Мужчине, ранившему ножом 27-летнего рязанца, грозит до 10 лет лишения свободы

В многоквартирном доме на улице Молодцова в Рязани произошёл конфликт с поножовщиной. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Оперативники угрозыска установили все обстоятельства случившегося. 27-летний хозяин квартиры получил от оппонента в ходе конфликта ножевое ранение брюшной полости с повреждением печени. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции нашли и задержали 56-летнего подозреваемого в преступлении. Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет заключения.