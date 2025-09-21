Воскресенье, 21 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за кражу игрового оборудования в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

В Александро-Невском районе Рязанской области мужчина украл игровое оборудование для сдачи на вторсырье. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отдел полиции «Ряжский» поступило заявление от 46-летней местной жительницы, она сообщила, что с улицы поселка Каширин пропали три качели и две лавочки. Женщина купила указанные предметы для игр своих детей, чтобы установить их во дворе дома. Пока ведется ремонт придомовой территории, упаковки с оборудованием вынесли на улицу поселка. Утром владелица заметила, что ее имущество пропало.

Проведя опрос, полицейские выяснили, что местные жители видели нескольких молодых людей, которые перетаскивали коробки, похожие на упаковки оборудования, по улицам поселка. Выяснилось, что к краже причастен 18-летний житель поселка Каширин. Его разыскали и задержали. Похищенное обнаружили в сарае, принадлежащем задержанному.

По предварительной информации, молодой человек случайно заметил, что на улице оставленные без присмотра упаковки. Он выяснил, что внутри находятся изделия из металла, тогда мужчина решил их похитить и сдать во вторсырье. Понимая, что одному перетащить находку будет сложно, злоумышленник обратится за помощью к двоим несовершеннолетним приятелям. Им он сказал, что разобранные качели и лавочки — это его имущество. Спрятав металлические изделия в сарае, мужчина выжидал момента, чтобы сбыть похищенное, но не успел.

С несовершеннолетними, которые помогали задержанному перетаскивать краденное, проводятся профилактические беседы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

