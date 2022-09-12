Мужчина забил мачеху ломом из-за запрета пользоваться компьютером

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Алтайского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подробности дела сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, преступление совершено днём 6 февраля 2022 года на улице Шахтовой посёлка Изыхские Копи. Обвиняемый, находившийся в нетрезвом виде и под действием наркотиков, устроил конфликт с мачехой по бытовым вопросам. В том числе его возмутило, что женщина запретила пользоваться компьютером.

— Разозлившись, обвиняемый взял металлическую сечку, подошел к отцу и попытался нанести удар по голове, высказывая угрозы убийством. Оказав активное сопротивление, отец выхватил из рук сына орудие преступления и перебросил за забор, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Злоумышленник не остановился — взял топор и вновь направился к отцу. Родственнику он нанёс удар по левой руке и по касательной по голове. Отец вновь скрутил сына и отнял топор.

Мужчина не успокоился: взяв металлический лом, проник через разбитую оконную раму на веранду дома и напал на мачеху. Женщина получила множественные удары по телу и голове. По дороге в больницу пострадавшая умерла.

Отцу обвиняемого вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.