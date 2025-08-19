Вторник, 19 августа, 2025
Происшествия

Мужчина угрожал убить доярку ножом и топором на ферме в Рязанской области

Анастасия Мериакри
В селе Малинки Михайловского района 36-летний работник животноводческой фермы угрожал убить доярку ножом и топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Доярка 46 лет заметила, что один теленок пропал из стойла. Женщина решила, что над ним решил взять шефство ее коллега 36 лет, она пошла поговорить с мужчиной. Мужчине не понравился тон, в котором к нему обратилась коллега, и беседа сразу приняла неприятный характер. В ходе ссоры мужчина взял нож и топор и угрожал убить доярку. Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

