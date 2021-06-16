Мужчина убил ножницами мать и дочь в Новой Москве

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В посёлке Кокошино мужчина жестоко расправился с матерью и её 23-летней дочерью, сообщает РЕН.

ЧП случилось в доме на улице Дзержинского. Трупы женщин нашли после тушения пожара. По данным телеканала, задержан 27-летний молодой человек, который ранее работал со старшей женщиной. Они могли состоять в интимных отношениях.

РЕН ТВ опубликовал видео с подозреваемым, которого из отделения полиции вывели сотрудники правоохранительных органов.

Следователи считают, что у подозреваемого случился конфликт с девушкой. На защиту хозяйки бросилась такса, которую злоумышленник убил ножницами. Затем была убита её хозяйка, пытавшаяся остановить мужчину. Мать девушки он убил, чтобы не оставлять свидетелей.

После случившегося подозреваемый поджёг квартиру. Тела погибших с многочисленными колото-резаными ранениями позднее обнаружили в помещении. Вероятно, мужчина похитил золотые украшения, ноутбук.

Следователи возбудили уголовное дело.