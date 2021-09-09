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Четверг, 9 сентября, 2021
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Житель Выборга решил повеселиться, стреляя по прохожим

Александр Ильин
Житель Выборга решил повеселиться, стреляя по прохожим

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Житель Выборга начал стрелять из окна своего дома по прохожим на улице, пишет Царьград. Выстрелы из охотничьего ружья он совершал в присутствии маленького сына. 

Употребивший большое количество алкоголя мужчина решил устроить представление для своих соседей, взял винтовку и открыл огонь по случайным людям под окном. Испуганные прохожие немедленно сообщили в полицию. Вскоре стрелка задержали. 

Как передают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, оружие было официально зарегистрировано. Мужчину и двух его друзей, находившихся в квартире, доставили в отдел. 

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