Житель Выборга решил повеселиться, стреляя по прохожим

Житель Выборга начал стрелять из окна своего дома по прохожим на улице, пишет Царьград. Выстрелы из охотничьего ружья он совершал в присутствии маленького сына.

Употребивший большое количество алкоголя мужчина решил устроить представление для своих соседей, взял винтовку и открыл огонь по случайным людям под окном. Испуганные прохожие немедленно сообщили в полицию. Вскоре стрелка задержали.

Как передают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, оружие было официально зарегистрировано. Мужчину и двух его друзей, находившихся в квартире, доставили в отдел.