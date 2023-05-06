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Суббота, 6 мая, 2023

Мужчина, годами насиловавший дочь, получил 23 года лишения свободы

На Камчатке суд вынес приговор 47-летнему мужчине, годами насиловавшему свою дочь. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю. 

Насильника признали виновным в 7 случаях сексуального насилия над дочерью и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряжённых с жестоким обращением.

Жертвой педофила стала девушка 2007 года рождения, в отношении которой преступник в период с 2016 года по 2022 год неоднократно совершал иные действия сексуального характера и насиловал. 

В качестве наказания суд назначил преступнику 23 года лишения свободы. Первые 3 года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строго режима. 

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