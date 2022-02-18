Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой подал жалобу на адвоката её семьи

Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой Александр потребовал возбудить в отношении юриста Максима Калинова, представляющего интересы родителей девушки, дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката, сообщает «КП-Рязань».

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Логунов заявил, что Калинов допустил некорректные высказывания, вызывающие оскорбления.

В частности, мужчина указал на слова адвоката о том, что он якобы отказывается проходить полиграф и имеет психические расстройства.

«[Калинов] подаёт все таким образом, чтобы у обывателя возникла предопределенность относительно моей причастности к возможно случившемуся преступлению», — указал Логунов.

Муж Елены Логуновой также прокомментировал сообщение о допросе экстрасенса Мирославы Руны в качестве свидетеля по уголовному делу.

«Я не могу поверить, что следователь центрального аппарата на полном серьезе обсуждал необходимость допроса экстрасенса», — сказал он.

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Жалоба Александра Логунова на Калинова направлена президенту Федеральной палаты адвокатов РФ Юрию Пилипенко и президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову.