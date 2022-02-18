Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой подал жалобу на адвоката её семьи

Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой Александр потребовал возбудить в отношении юриста Максима Калинова, представляющего интересы родителей девушки, дисциплинарное производство и лишить его статуса адвоката, сообщает «КП-Рязань».
Логунов заявил, что Калинов допустил некорректные высказывания, вызывающие оскорбления.
В частности, мужчина указал на слова адвоката о том, что он якобы отказывается проходить полиграф и имеет психические расстройства.
Муж Елены Логуновой также прокомментировал сообщение о допросе экстрасенса Мирославы Руны в качестве свидетеля по уголовному делу.
Жалоба Александра Логунова на Калинова направлена президенту Федеральной палаты адвокатов РФ Юрию Пилипенко и президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову.