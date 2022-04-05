Музей Победы на Поклонной горе поддержал проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны»

В Рязанской области при поддержке Фонда президентских грантов и Музея Победы на Поклонной горе реализуется молодёжный патриотический проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне в молодёжной среде, вовлечение учащихся средних общеобразовательных школ и студентов вузов в краеведческую, журналистскую, просветительскую деятельность.

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Проект реализуется по инициативе Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых». Партнёры проекта – РГУ имени С. А. Есенина, Правительство Рязанской области, Рязанское региональное отделение Российского движения школьников, информационное агентство 7info.

Участниками проекта в ходе поисковой работы определены школьные музеи Рязанской области, содержащие экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне, составлены маршруты краеведческих экспедиций. Вместе с профессиональными журналистами школьники и студенты совершают краеведческие экспедиции по городу Рязани и муниципальным районам Рязанской области. В ходе краеведческих экспедиций создаются журналистские материалы (интервью, репортажи, очерки, видеосюжеты), посвящённые школьным музеям боевой славы, ветеранам Великой Отечественной войны – уроженцам городов и сёл Рязанской области, памятникам и мемориалам ВОВ 1941-1945 гг. Руководители школьных музеев проводят «Уроки мужества», которые активно распространяются в социальных медиа. Для участников проекта планируется провести лекции, мастер-классы, посвящённые деятельности поискового движения в Рязанской области, Героям Великой Отечественной войны – уроженцам Рязанской области, музейному волонтерству, основам журналистской деятельности.

Отметим, что в средних общеобразовательных учреждениях Рязанской области действует более 60 школьных музеев, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Познакомиться с их деятельностью и экспозициями можно по ссылке.