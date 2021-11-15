Музей Павлова в Рязани переведут из муниципальной в региональную собственность

В Рязани начата работа по переводу музея Павлова из муниципальной в региональную собственность. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения ОНФ.

9 ноября подписано распоряжение правительства Рязанской области о создании государственного бюджетного учреждения «Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И. П. Павлова».

Здание музея находится в центре Рязани, необходимо отремонтировать фундамент и фасад дома нобелевского лауреата. В бюджете города средств на ремонт нет.

Сотрудники музея считают, что его перевод в собственность Рязанской области позволит шире использовать грантовую поддержку, участвовать в федеральных и региональных конкурсах, усилить научную и исследовательскую работу, сделать ремонт.

Сопредседатель ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы Андрей Красов считает, что состояние музея это не просто вопрос престижа Рязани, это международное культурное и научное наследие.

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